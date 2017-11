Jude Law in trattative per recitare in Captain Marvel

News





23/11/2017 |

Jude Law è entrato ufficialmente in trattative per recitare nell'inedito cinecomic Captain Marvel. E se l'attore dovesse raggiungere un accordo con la Marvel entrerà a far parte di un cast che vede al suo interno la protagonista Brie Larson e Ben Mendelsohn, ovvero la star che interpreterà il villain.



Captain Marvel sarà diretto da Anna Boden e Ryan Fleck mentre Kevin Feige si occuperà della produzione.

Geneva Robertson-Dworet e Meg LeFauve hanno scritto la prima sceneggiatura, passata poi tra le mani di Nicole Perlman.



La storia del film seguirà le vicende di Carol Danvers, pilota dell'Air Force che dopo un combattimento assorbirà il DNA di una forma aliena che le permetterà di sviluppare diversi poteri.



Captain Marvel uscirà nel 2019.