Detroit: la scena dal titolo L'interrogatorio

24/11/2017 |

Grazie alla Eagle Pictures vi mostriamo una scena di Detroit, dal titolo L'interrogatorio. La pellicola è uscita ieri nelle nostre sale ed è diretta dalla regista Premio Oscar® Kathryn Bigelow (Point Break, Strange Days, The Hurt Locker, Zero Dark Thirty). La Bigelow con Detroit ha deciso di portare nelle sale le terribili rivolte che ebbero luogo in Michigan nel 1967. Il cast del film è ricco di nomi importanti ed è composto da John Boyega, Malcom David Kelley, Peyton Alex Smith, Will Poulter, Nathan Davis jr., Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell, Hannah Murray, Jack Reynor, Ben O'Toole, John Krasinski e Anthony Mackie.



La sceneggiatura di Detroit è stata scritta da Mark Boal.



Vi lasciamo alla clip



Sinossi di Detroit:

La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Tra le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti costringendo così, ad una presa di coscienza su quanto accaduto durante quell’ignobile giorno di cinquant’anni fa.