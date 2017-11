Gambit: le riprese partiranno a febbraio 2018?

News





24/11/2017 |

Secondo le prime indiscrezioni il prossimo Febbraio il set di Gambit potrebbe aprire i battenti. Dovrebbero iniziare dunque in quel periodo le riprese della pellicola Marvel con protagonista Channing Tatum che si calerà nei panni di questo particolare supereroe creato nel 1990 da Chris Claremont e Jim Lee.



Gambit sarà diretto da Gore Verbinski (The Lone Ranger), che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Josh Zetumer, ed è prodotto da Tatum, Reid Carolin, Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner.



Ad oggi il cast del cinecomic è in fase di costruzione. Tatum, infatti, è l'unico attore annunciato dalla produzione, mentre Lizzy Caplan è entrata ufficialmente in trattative.



Gambit arriverà nelle sale nel 2019.