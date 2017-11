Box Office Italia: sempre in vetta Justice League

News





Dopo due settimane è ancora Justice League di Zack Snyder a dominare il botteghino italiano. Il cinecomic della DC Comics e della Warner Bros. Pictures ha mantenuto la prima posizione incassando 1.476.053 euro. Alle sue spalle ha esordito Gli Sdraiati di Francesca Archibugi, pellicola con Claudio Bisio che ha incassato 963.021 euro. La terza posizione è stata occupata, invece, dalla commedia di Carlo Vanzina dal titolo Caccia al Tesoro che ha esordito con un incasso pari a 722.151 euro. Il week-end cinematografico italiano si è arricchito di diverse new entry, tra cui le pellicole Nut Job - Tutto Molto Divertente di Cal Brunker e American Assassin di Michael Cuesta che hanno portato via 543.329 euro e 535.006 euro. Nella sesta posizione, infine, troviamo The Place di Paolo Genovese (494.952 euro).