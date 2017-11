Box Office USA: Coco al primo posto della classifica

News





27/11/2017 |

E' una pellicola animata la vera sorpresa di questo weeke-end cinematografico americano. Ha esordito al primo posto, infatti, Coco, film dei registi Lee Unkrich ed Adrian Molina che ha incassato 49.022.000. La pellicola ha tolto la vetta a Justice League di Zack Snyder che dopo due settimane è scivolato in seconda posizione incassando 40.730.000 dollari. Hanno perso una posizione, invece, Wonder di Stephen Chbosky e Thor: Ragnarok di Taika Waititi, ora rispettivamente in terza e quarta posizione con un incasso pari a 22.300.000 e 16.791.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Daddy's Home 2 di Sean Anders (13.250.000 dollari) e Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh (13.000.000 dollari).