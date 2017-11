James Franco sta lavorando ad un film dedicato ad un supereroe

News





27/11/2017 |

James Franco ha confermato che sta sviluppando un progetto dedicato ad un supereroe. Al momento i dettagli circa la storia e soprattutto il nome del personaggio dei fumetti non sono stati rivelati e l'unica cosa che sappiamo è che Franco sarà regista e protagonista. Secondo alcune indiscrezioni la Marvel sarebbe al lavoro per sviluppare il cinecomic basato sulla figura dell'Uomo Multipo, conosciuto anche con il nome Jamie Mandrox, un personaggio creato da John Buscema. Non è chiaro, però, se il progetto in questione sia legato a quello del regista.



Franco ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a riguardo: "E' vero, sto sviluppando un progetto con protagonista un supereroe. Non posso dire molto, tranne che siamo in fase di lavorazione".



La star ha recentemente completato le riprese di The Disaster Artist, pellicola in cui lo vedremo anche protagonista e che uscirà nelle sale americane a partire dal prossimo 8 Dicembre.