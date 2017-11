James Cameron parla del personaggio di Kate Winslet in Avatar 2

News





27/11/2017 |

Attualmente è in fase di lavorazione il primo sequel di Avatar, l'opera cinematografica di James Cameron che uscirà nelle sale nel 2020. Per questo secondo capitolo il regista è riuscito a formare, ancora una volta, un cast di assoluto rispetto che vede al suo interno anche Kate Winslet. L'attrice, che ha già lavorato con Cameron nella gloriosa pellicola Titanic, interpreterà un personaggio molto particolare, come rivelato dallo stesso regista in un'intervista rilasciata a Vanity Fair: "E' felicissima di tutto questo. Durante le prove ha avuto modo di vedere il mondo che abbiamo creato e come noi lavoriamo ed è entusiasta. Il suo personaggio appartiene al mondo del mare, è una degli abitanti della barriera corallina. L'unica cosa che ha chiesto è stata quella di recitare le scene in apnea e allora le ho detto che avremmo dovuto insegnarle a fare le immersioni nel modo migliore".



Cameron ha parlato anche del rapporto lavorativo con Kate Winslet: "Da quando abbiamo lavorato insieme a Titanic abbiamo creato di fare qualcosa di diverso. Non vedo l'ora di vederla nella parte di Ronal".



Avatar 2 uscirà nelle sale nel 2020.