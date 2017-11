Eddie Redmayne e Felicity Jones reciteranno in The Aeronauts

News





27/11/2017 |

Eddie Redmayne e Felicity Jones, gli attori che hanno recitato insieme nel film La Teoria del Tutto, faranno ancora una volta squadra per il film The Aeronauts, prodotto da Amazon Studios. La pellicola, che sarà diretta da Tom Harper, è ambientata nel 19esimo secolo e racconterà la storia di Amelia Wren, pilota di mongolfiere, e dello scienziato James Glaisher che nel 1862 intrapresero un viaggio straordinario per scoprire i segreti dei cieli. La Jones e Redmayne interpreteranno i due protagonisti.



Il progetto cinematografico sarà prodotto dalla Mandeville Films di Todd Lieberman e David Hoberman e da Jules Claassen.



Jack Thorne si è occupato invece di scrivere la sceneggiatura.



Le riprese di The Aeronauts partiranno la prossima Primavera.