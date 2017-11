Anna Kendrick e Danielle Brooks reciteranno nel nuovo film di Chris Morris

News





28/11/2017 |

Anna Kendrick e Danielle Brooks reciteranno insieme all'interno della nuova opera cinematografica che sarà diretta da Chris Morris. Per il regista si tratta della sua seconda pellicola dopo Four Lions, uscita nel 2010. Al momento i dettagli circa la trama non sono stati rivelati.



Il progetto cinematografico, ancora senza un titolo ufficiale, sarà prodotto dalla See Saw Films e dalla Archer Gray Productions mentre la Film4 si occuperà di finanziarlo

Il cast, oltre alla Kendrick e alla Brooks, vedrà al suo interno anche Denis O’Hare, Kayvan Novak, James Adomian, Pej Vahdat, Mousa Kraish e Marchant Davis.