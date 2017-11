David Ayer parla di Suicide Squad e di Joker

News





28/11/2017 |

A distanza di due anni dall'uscita nelle sale di tutto il mondo di Suicide Squad, il regista David Ayer è tornato a parlare del film e lo ha fatto tramite il suo account Twitter. Ayer ha rivelato uno dei piani originali previsti per questo cinecomic: "Credetemi. Ancora oggi questa cosa mi tormenta. Si. Joker avrebbe dovuto essere il cattivo principale". Il tweet del regista è arrivato a seguito di un botta e risposta con alcuni fan di Suicide Squad desiderosi di conoscere il motivo che ha spinto gli sceneggiatori a non assegnare il ruolo di villain principale al nemico storico di Batman.



Intanto la Warner Bros. Pictures e la DC Comics sono al lavoro per portare nei cinema il secondo capitolo dell'opera basata sul famoso fumetto.