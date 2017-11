Sofia Coppola spiega perché non dirigerà La Sirenetta

News





28/11/2017 |

La Universal Picture e la Working Title sono al lavoro per portare nelle sale una nuova versione de La Sirenetta, la pellicola basata sulla famosa fiaba di Hans Christian Andersen. Il film sarà diretto da Rebecca Thomas (Electrick Children) ma in passato è stata accostata all'opera cinematografica anche Sofia Coppola. La regista, però, ha preferito declinare l'invito, uscendo dal progetto, e in un'intervista ha spiegato il perché di questa decisione: "Quando si spendono tanti soldi diventa tutto una questione di affari e questo a scapito della libertà creativa. Quando ho esaminato il progetto de La Sirenetta ho notato che era molto vicino a ciò che ho detto prima e io non voglio essere una regista che viene semplicemente ingaggiata. Adoro fare le cose a modo mio e in un progetto così sarebbe stato difficile".



Il nuovo film La Sirenetta non sarà il remake della Disney ma sarà una versione tutta nuova della fiaba di Andersen. La stessa Coppola, in passato, aveva definito il progetto "più dark" rispetto all'incantevole pellicola animata uscita nei primi anni novanta.



La Coppola ha diretto recentemente il thriller-trama L'Inganno e La Traviata.