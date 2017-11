Alexander Skarsgard e Randall Park nel cast di Flarsky

News





28/11/2017 |

Anche Alexander Skarsgard e Randall Park sono entrati a far parte del cast della commedia Flarsky. Il film della Lionsgate vedrà recitare nei panni dei personaggi principali Charlize Theron e Seth Rogen e racconta la storia di un giornalista, martoriato dalla sfortuna, che proverà in tutti i modi ad entrare in contatto con una delle donne più potenti della Terra ma, allo stesso tempo, sua vecchia babysitter di cui era profondamente innamorato. Skarsgard interpreterà il Primo Ministro del Canada mentre Park sarà il direttore del giornale dove lavora il protagonista.



Diretto da Jonathan Levine, regista di 50/50, il film ha una sceneggiatura scritta da Dan Sterling e le riprese sono attualmente in corso in quel di Montreal.



La Point Grey Pictures di Rogen, la Denver e Delilah Films della Theron e la Good Universe si occuperanno di produrre il film.



Flarsky debutterà nelle sale a Febbraio 2019.