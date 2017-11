The Parts You Lose: Aaron Paul sarà il protagonista

News





Aaron Paul, attore che ha recitato recentemente in Codice 999, vestirà i panni del protagonista all'interno del thriller movie The Parts You Lose. La pellicola racconterà la storia dell'amicizia tra un ragazzo sordo ed un criminale che si nasconderà all'interno dell'abitazione del giovane nel tentativo di fuggire alle forze dell'ordine. Darren Lemke si è occupato di scrivere la sceneggiatura. Oltre a Paul nel cast del film troviamo anche Danny Murphy, al suo debutto ufficiale come attore.



La H Collective e la Gran Via produrranno il film con Aaron Paul e Tom Williams.



The Parts You Lose sarà diretto invece da Christopher Cantwell, al suo terzo film per il cinema dopo The Prototype e Our Footloose Remake.