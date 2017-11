The Wolf Hour: le novità riguardanti il cast

News





29/11/2017 |

Jennifer Ehle, Kelvin Harrison Jr., Emory Cohen, Brennan Brown e Jeremy Bobb sono entrati ufficialmente a far parte del cast del thriller movie The Wolf Hour che vedrà protagonista Naomi Watts. Le riprese di questa pellicola, che sarà diretta da Alistair Banks Griffin, sono partite due giorni fa a New York. La Banks Griffin ha anche scritto la sceneggiatura.



L’attrice interpreterà una donna, una volta celebrata come icona delle contro-cultura, che vive da sola nel Bronx e che dovrà fare i conti con la sempre più inquietante presenza di una persona misteriosa in grado di turbare la sua tranquillità sfruttando le sue debolezze.

La Watts sarà anche la produttrice esecutiva.



Brian Kavanaugh-Jones e Bailey Conway Anglewicz della Automatik produrranno il film con Bradley Pilz che finanzierà il tutto attraverso la sua Bradley Pilz Productions.