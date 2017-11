Detective Pikachu: Kathryn Newton reciterà nel film

News





30/11/2017 |

Kathryn Newton, attrice vista all'interno della serie tv HBO Big Little Lies, è entrata a far parte del cast del live-action movie dedicato ai Pokemon. La Newton reciterà nei panni della protagonista in questo adattamento cinematografico sviluppato dalla Legendary Pictures.



La pellicola sarà intitolata Detective Pikachu e vedrà Justice Smith vestire i panni del personaggio principale maschile. La trama racconterà di questo famosissimo Pokemon che farà squadra con il suo fedele amico umano, un giovanissimo ragazzo, con lo scopo di risolvere casi misteriosi.



La Newton interpreterà una giornalista di nome Lucy. Le riprese partiranno a metà Gennaio a Londra. Alex Hirsch e Nicole Perlman hanno scritto la sceneggiatura.