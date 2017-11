The Girl in the Spiders Web: Cameron Britton nel cast

News





30/11/2017 |

Cameron Britton reciterà all'interno di The Girl in the Spider’s Web, il sequel di Millennium - Uomini che odiano le donne. Il cast della pellicola attualmente vede al suo interno Claire Foy nella parte di Lisbeth Salander, Sylvia Hoeks nel ruolo della gemella della protagonista e Claes Bang che sarà il villain.

Le riprese di The Girl in the Spider’s Web partiranno il prossimo gennaio e toccheranno le città di Berlino e Stoccolma.



La regia di questo secondo capitolo è affidata a Fede Alvarez, il regista di La Casa e di Man in the Dark. Alvarez ha lavorato sulla sceneggiatura con Jay Baku e Steven Knight. Il film è basato sulla storia raccontata da David Lagercrantz nel suo romanzo bestseller.



The Girl in the Spider’s Web uscirà ad Ottobre 2018.



Britton ha recitato recentemente nella serie tv Mindhunter.