Superfly: la Sony Pictures svilupperà il remake

30/11/2017

La Sony Pictures ha deciso di sviluppare il progetto riguardante il remake di Superfly. Lo studio ha acquisito i diritti di questo film ed ha affidato la stesura della sceneggiatura ad Alex Tse.



Superfly è un'opera del 1972 diretta da Gordon Parks Jr. ed interpretata da Ron O’Neal. La storia racconta di due spacciatori di droga che collaboreranno nel tentativo di mettere a segno un colpo in grado di cambiare per sempre le loro vite.



La Sony Pictures è al lavoro per il casting. La produzione è affidata a Joel Silver. Altre informazioni riguardanti la data d'inizio delle riprese non sono state ancora annunciate.