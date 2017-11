Son of Shaft: uscirà nel 2019 il film con protagonista Samuel L. Jackson

News





30/11/2017 |

Nel 2019 uscirà nelle sale cinematografiche Son of Shaft, il sequel di Shaft che vedrà ancora una volta protagonista Samuel L. Jackson. Nel nuovo capitolo l'attore riprenderà in mano il ruolo di John Shaft, poliziotto vecchia scuola che nelle missioni sarà ora affiancato da suo figlio, interpretato da Jessie T. Usher.



Tim Story (Poliziotto Ancora in Prova) è il regista mentre la sceneggiatura è stata scritta da Kenya Barris ed Alex Barnow.

John Davis e Barris sono i produttori.



La Warner Bros. Pictures distribuirà il film nelle sale a partire dal 14 Giugno 2019.