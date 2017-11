Amori Che Non Sanno Stare al Mondo: la clip Università

News





30/11/2017 |

E' uscito ieri in Italia Amori Che Non Sanno Stare al Mondo, il film di Francesca Comencini di cui oggi vi mostriamo, tramite la Warner Bros. Italia la clip dal titolo Università. In questa opera cinematografica recitano come protagonisti Thomas Trabacchi e Lucia Mascino, affiancati da Carlotta Natoli, Iaia Forte, Valentina Bellè, Camilla Semino Favro.



L'adattamento cinematografico del libro della Comencini ha una sceneggiatura scritta dalla stessa regista e da Laura Paolucci e Francesca Manieri.



Sinossi di Amori Che Non Sanno Stare al Mondo:

Claudia (Lucia Mascino) e Flavio (Thomas Trabacchi) si sono amati, a lungo e morbosamente. Poi tutto è finito, e per lei è stato molto traumatico. Dopo tanti anni quello che entrambi vedono è un mondo alla deriva, come un’isola. Lui ha dentro la furia di andare avanti, tornare a terra; lei non vorrebbe dimenticare mai. Flavio incontra Giorgia, con l’energia e la freschezza dei trent’anni, e basta un attimo tra loro e la pioggia d’estate fa il resto. Claudia e Nina (Valentina Bellè) si conoscevano già, ma all’università, divise dal ruolo, dall’età, dall’idea che il rispetto non si sarebbe mai trasformato in amore. Eppure Nina è bellissima, seducente e meravigliosa, e il suo abbraccio ha una potenza a cui nessun donna può sottrarsi. Una commedia che guarda con ironia tagliente e grande lucidità al modo in cui le donne affrontano la fine di una storia d’amore, con Lucia Mascino e Thomas Trabacchi, insieme a Carlotta Natoli, Iaia Forte, Valentina Bellè e Camilla Semino Favro.