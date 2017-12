Jumanji: Benvenuti nella Giungla dal 1° Gennaio al cinema: ecco il nuovo spot

News





01/12/2017 |

Un mese esatto ci separa dall'arrivo nelle nostre sale di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, il reboot cinematografico della famosa pellicola uscita negli anni novanta e con protagonista Robin Williams. In questo emozionante film troveremo nei panni del protagonista Dwayne Johnson che interpreta il personaggio principale Smolder Bravestone. L'attore, conosciuto anche con il nome The Rock, recita nel film accanto a Karen Gillan, Kevin Hart e Jack Black.



Jumanji: Benvenuti nella Giungla è diretto da Jake Kasdan che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Chris McKenna e Jeff Pinkner.



Tramite la Sony Pictures siamo lieti di presentarvi il nuovo spot italiano.



Sinossi di Jumanji: Benvenuti nella Giungla:

In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre…