David S. Goyer in trattative per dirigere Masters of the Universe

01/12/2017 |

David S. Goyer è entrato ufficialmente in trattative per dirigere Masters of the Universe per conto della Sony Pictures. Il film sarà interamente basato sulle famose action-figures della Mattel trasformate in una serie tv andata in onda negli anni ottanta. Nel 1987 venne creato anche un film con protagonista Dolph Lundgren diretto da Gary Goddard.

Il progetto riguardante Masters of the Universe è in lavorazione da tempo e tanti sono stati i nomi dei registi affiancati a questa pellicola, mai nessuno, però, è riuscito a trovare l'accordo con la produzione.



Goyer ha esordito dietro la macchina da presa nel 2002 con Time X - Fuori Tempo Massimo e due anni dopo ha diretto Blade: Trinity. L'ultima opera cinematografica da lui diretta è stata Il Mai Nato (2009). Recentemente ha lavorato accanto a Zack Snyder per scrivere la sceneggiatura di Batman v Superman: Dawn of Justice.