Glass: Adam David Thompson nel cast del film di M. Night Shyamalan

01/12/2017 |

Nonostante siano attualmente in corso le riprese di Glass, il regista M. Night Shyamalan ha deciso di implementare il cast con Adam David Thompson che dunque reciterà all'interno del film sequel di Unbreakable e Split. Non è stato comunicato quale ruolo interpreterà l'attore.



Nell'opera che chiuderà di fatto la trilogia ritroveremo gli attori delle pellicole sopra menzionate: da Samuel L. Jackson, chiamato a riprendere la parte Elijah Price/Mr. Glass, passando per Bruce Willis, ovvero David Dunn, fino ad arrivare a James McAvoy che si calerà nuovamente nel ruolo della Bestia.

Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson, Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard sono gli altri attori che compongono il cast principale.



Jason Blum e Shyamalan sono i produttori con Ashwin Rajan, Marc Bienstock e Steven Schneider.



Glass uscirà a Gennaio 2019.