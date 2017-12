Michael B. Jordan reciterà come protagonista in Just Mercy

News





01/12/2017 |

Michael B. Jordan è pronto per un progetto prestigioso firmato Warner Bros. Pictures. L'attore, infatti, è stato scritturato per interpretare Bryan Stevenson avvocato e fondatore della Equal Justice Initiative, organizzazione no-profit statunitense nata per difendere chi subisce ingiustizie e discriminazioni nel sistema giudiziario degli Stati Uniti.



La pellicola si baserà sul libro Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, scritto dallo stesso Stevenson. Le riprese della pellicola partiranno nel 2018.



Michael B. Jordan negli ultimi anni è entrato a far parte del mondo dei cinecomic interpretando prima Johnny Storm nel film Fantastic 4 - I Fantastici 4 e poi Pantera Nera in Black Panther, film che uscirà il prossimo anno nelle sale. Inoltre, dopo aver recitato in Creed - Nato per Combattere, pellicola in cui lo vediamo interpretare il figlio di Apollo Creed, tornerà sul set del sequel che sarà diretto da Sylvester Stallone.