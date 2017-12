James Franco in trattative per dirigere e recitare nel film dedicato a Shel Silverstein

News





02/12/2017 |

James Franco è entrato ufficialmente in trattative per dirigere e recitare all'interno della pellicola interamente dedicata a Shel Silverstein, poeta, cantautore, disegnatore, drammaturgo, paroliere e scrittore statunitense conosciuto anche con il nome Uncle Shelby. Il film sarà l'adattamento del libro A Boy Named Shel scritto da Lisa Rogak ed ha una sceneggiatura realizzata da Chris Shafer e Paul Vicknair.



La MWM Studios produrrà l'opera cinematografica con la Wonderland Sound and Vision di McG e Mary Viola. Franco e Vince Jolivette saranno i produttori esecutivi tramite la Rowena Films.



Franco ha recentemente diretto The Disaster Artist, film che uscirà il prossimo 8 Dicembre negli USA.