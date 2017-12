Uscirà nel 2019 il nuovo film di Quentin Tarantino

News





02/12/2017 |

La Sony Pictures ha fissato per il 9 Agosto 2019 la data d'uscita della nuova opera, ancora senza titolo, di Quentin Tarantino. La pellicola, ambientata nel 1969, vedrà protagonista un attore della televisione che cercherà di sfruttare ogni occasione nel tentativo di debuttare all'interno dell'universo cinematografico. Accanto a lui troveremo un suo collega che ha lo stesso obiettivo. Sullo sfondo di queste due storie si colloca la macabra vicenda realmente accaduta di Charles Manson.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Tarantino.

Per quanto riguarda il cast, nulla al momento è stato ancora confermato. I nomi di Margot Robbie, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt sono i nomi affiancati da diverso tempo alla pellicola.



L'ultimo film diretto da Tarantino è stato The Hateful Eight, uscito nel 2015.