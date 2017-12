Harley Quinn: in lavorazione un nuovo progetto sul personaggio interpretato da Margot Robbie

News





03/12/2017 |

Harley Quinn è sicuramente uno dei personaggi più affascinanti del panorama DC Comics. Questa figura dei fumetti, interpretata da Margot Robbie, ha avuto un ruolo di assoluto spessore all'interno di Suicide Squad e presto la ritroveremo sul set per due film tutti da scoprire: Suicide Squad 2 e Gotham City Sirens. Questi due progetti, però, non sono gli unici riguardanti la Quinn. La Robbie - in un'intervista a MTV - ha raccontato l'esistenza di un terzo progetto che esplorerà proprio la vita e la storia della compagna di Joker.



La Robbie ha rivelato: "Ci sono tante cose in ballo e onestamente nessuno sa cosa potrà accadere ma penso che ognuno abbia l'intenzione di riportare Harley sullo schermo. Di conseguenza ognuno sta lavorando a delle versioni differenti del personaggio". L'attrice ha proseguito: "Mi piacerebbe lavorare con altre donne. L'ho detto anche in occasione di Suicide Squad che Harley ha bisogno di essere circondata da altre donne, perché lei, come potete ben vedere dai fumetti, le adora".



Altri dettagli circa il nuovo progetto dedicato ad Harley Quinn non sono stati però rivelati, dunque non ci resta che attendere per capire quale nuovo film attende all'orizzonte Margot Robbie.