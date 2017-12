Mortal Engines: si avvicina il giorno del debutto del trailer

News





Manca veramente poco al debutto ufficiale del primo teaser trailer internazionale di Mortal Engines, il nuovo film basato sul romanzo di Philip Reeves. La Universal Pictures lancerà la clip nel giorno dell'uscita nelle sale del tanto atteso Star Wars: Gli Ultimi Jedi, opera cinematografica dell'universo di Guerre Stellari diretta da Rian Johnson.



All'interno di Mortal Engine troviamo gli attori Hugo Weaving, Stephen Lang, Robert Sheehan, Hera Hilmar e Ronan Raftery.



La regia è affidata a Christian Rivers al suo esordio ufficiale dietro la macchina da presa. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Peter Jackson, che è anche il produttore, e Philippa Boyens.



Il film uscirà il prossimo anno.



Sinossi del romanzo:

Futuro remoto. Tom, giovane Apprendista Storico di Terza Classe, vive in una Londra che si aggira per il mondo ormai deserto cercando di divorare altre città più deboli allo scopo di procacciarsi schiavi e risorse. Un caso fortuito porta il ragazzo a sventare il piano omicida di una giovane orribilmente sfigurata che attenta alla vita del capo della Corporazione degli Storici, l'archeologo Valentine. Prima che la misteriosa ragazza precipiti nel nulla del selvaggio Territorio Esterno, Tom riesce a farsi rivelare la sua identità. Ma, da quel momento, da eroe e si trasforma in preda. Età di lettura: da 11 anni.