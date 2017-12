Bad Moms 2 - Mamme Molto più Cattive: la clip La gioia del Natale

News





03/12/2017 |

Mancano solo tre giorni all'arrivo nelle nostre sale di Bad Moms 2 - Mamme Molto più Cattive, il sequel di Bad Moms: Mamme Cattive film uscito nel 2016. Questo sequel vede ancora una volta dietro la macchina da presa i registi Jon Lucas e Scott Moore che hanno diretto Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn, tornate per interpretare Amy, Kiki e Carla. Questa volta le nostre protagonista dovranno fare i conti con l’arrivo in città delle loro rispettive mamme!



Christine Baranski, Susan Sarandon e Cheryl Hines completano il cast principale.



Lucas e Moore, come per il primo episodio, hanno scritto la sceneggiatura.



Qui sotto trovate la clip La gioia del Natale.



Sinossi di Bad Moms 2 - Mamme Molto più Cattive:

Natale è il periodo più bello dell’anno… se non sei una mamma! Impacchettare, decorare, cucinare. C’è qualcosa di più stressante? Sì: la visita a sorpresa di tua madre, che arriva per ricordarti quanto non sei all’altezza. Perché si sa che dietro ogni mamma cattiva, ci sono delle mamme ancora più cattive. Amy, Kiki e Carla sono tornate e sono pronte a tutto per salvare il loro Natale. E allora tra Babbi Natale spogliarellisti, party sfrenati e sbronze, la guerra tra mamme sta per iniziare. Senza esclusione di colpi. No, a Natale non sono tutti più buoni.