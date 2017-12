Andy Muschietti mostra una bozza del primo Pennywise da lui creato

News





03/12/2017 |

IT, il film adattamento del romanzo best-seller di Stephen King, è stato un autentico successo. La pellicola ha letteralmente trasportato al cinema tutti gli appassionati del genere, arrivando ad incassare in tutto il mondo più di 680 milioni di dollari. E l'incasso record ottenuto ha alzato di conseguenza le aspettative per la seconda parte della pellicola, la cui uscita è prevista per il 2019. La regia sarà ancora una volta di Andy Muschietti che spesso si è dovuto confrontare con i giudizi circa il costume e l'aspetto del nuovo Pennywise, distante anni luce da quello portato in tv da Tim Curry nel 1990.



Un argomento che tiene banco ancora oggi e che ha provocato una vera e propria spaccatura tra i fan del terrificante pagliaccio reso famoso a livello cinematografico proprio dalla particolare quanto incredibile interpretazione di Curry.