Box Office Italia: Assassinio sull'Orient Express al primo posto

News





04/12/2017 |

In un fine settimana cinematografico italiano denso di new entry a spuntarla è stato Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh che ha letteralmente sbancato il botteghino incassando 3.232.625 euro. Il film ha superato anche Smetto Quando Voglio - Ad Honorem di Sydney Sibilia, ultimo atto della trilogia che ha incassato 1.036.690 euro. Dalla seconda alla terza posizione troviamo invece Justice League di Zack Snyder che ha messo da parte in questo week-end 591.230 euro mentre il quarto posto è occupato da Gli Sdraiati di Francesca Archibugi il cui incasso è stato pari a 551.643 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano le new entry Gli Eroi del Natale di Timothy Reckart (525.540 euro) e Seven Sister di Tommy Wirkola (400.464 euro).