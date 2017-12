Box Office USA: Coco domina ancora al botteghino

News





04/12/2017 |

Dopo due settimane nelle sale è ancora Coco a dominare il botteghino americano. Il film animato della Disney Pixar, diretto da Lee Unkrich ed Adrian Molina, ha mantenuto la prima posizione con un incasso pari a 26.114.000 dollari. Stabili, in seconda e in terza posizione, anche Justice League e Wonder. Il cinecomic della Warner Bros. Pictures del regista Zack Snyder si sta avvicinando sempre più ai 200 milioni di dollari d'incasso complessivi, grazie al 16.580.000 milioni portati via durante il weekend, mentre Wonder di Stephen Chbosky ha incassato 12.500.000 dollari. In quarta posizione troviamo invece Thor: Ragnarok di Taika Waititi che ha incassato 9.659.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Daddy's Home 2 di Sean Anders (7.500.000 dollari) e Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh (6.700.000 dollari).