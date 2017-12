Jurassic World - Il Regno Distrutto: panico, distruzione e fuga nel primo teaser trailer del film

News





04/12/2017 |

La Universal Pictures ha rilasciato il primo adrenalinico teaser trailer di Jurassic World - Il Regno Distrutto, il secondo capitolo di Jurassic World. Nella clip possiamo vedere nuovamente Owen Grady e Claire Dearing tentare di sfuggire a quella che sembra essere l'esplosione di un vulcano. I due personaggi sono interpretati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, tornati come protagonisti all'interno del film. Verso la fine il video annuncia l'arrivo del trailer ufficiale del sequel previsto per la giornata di venerdi!



Jurassic World - Il Regno Distrutto è diretto dal regista J.A. Bayona che preso in mano il timone del franchise dopo l'addio di Colin Trevorrow. Quest'ultimo ha scritto la scenegiatura con Derek Connolly.



Il cast della pellicola, oltre alla Howard e a Pratt, vede al suo interno anche B.D. Wong, Jeff Goldblum, Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine, Geraldine Chaplin e James Cromwell.



Frank Marshall e Pat Crowley sono i produttori con Steven Spielberg, Trevorrow e Belén Atienza.

L’uscita è fissata per il 7 Giugno 2018.