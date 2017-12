Daisy Ridley parla del suo futuro annunciando che lascerà presto l'universo di Star Wars

News





04/12/2017 |

Il futuro cinematografico di Daisy Ridley non sarà più probabilmente all'interno dello straordinario universo di Guerre Stellari. L'attrice, infatti, chiuderà, salvo sorprese, la sua bellissima avventura nella saga fantascientifica più famosa al mondo nel 2019, anno in cui uscirà nei cinema Star Wars: Episode IX.



Intervistata, la Ridley ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione: "Quando ho firmato il contratto per recitare nella saga non sapevo bene di cosa si trattasse. Senza leggere la sceneggiatura avevo comunque l'impressione che all'interno di tutto ciò fossero coinvolte persone splendide e mi dissi che era una cosa fantastica. Sono stata molto fortunata. Il set è come se fosse casa mia - ha detto a Rolling Stone -. Comunque ho firmato per lavorare in tre film e nella mia testa c'è il pensiero che il mio percorso sia composto da questi tre film. E mi sembra il momento giusto per concluderlo".



All'interno del franchise Star Wars la Ridley interpreta Rey, personaggio che ha debuttato in Star Wars - Il risveglio della Forza.



Il prossimo 13 Dicembre uscirà tra l'altro Star Wars - Gli Ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson.