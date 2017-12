Sovereign Default: Vincent Cassel nel cast

News





L'attore francese Vincent Cassel è entrato a far parte del cast di Sovereign Default, pellicola di produzione coreana. Il film sarà diretto da Choi Kyun-hee e sarà ambientato durante la crisi economica asiatica del 1997 quando la Corea del Sud fu salvata dal Fondo Monetario Internazionale.



Oltre a Cassel nel cast troviamo Yoo Ah-in, nei panni di un investitore pronto a scommettere contro il proprio paese, e Kim Hye-soo che reciterà nel ruolo di un senior financial analyst della Bank of Korea. Cassel sarà invece colui che dirige il Fondo Monetario Internazionale.



La produzione partirà durante questo mese mentre l'uscita è prevista per la fine del 2018.