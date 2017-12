Christopher Nolan parla dei nuovi cinecomic

News





04/12/2017

Christopher Nolan è il regista che ha dato la vita a livello cinematografico ad una versione completamente dark di Batman. La sua trilogia de Il Cavaliere Oscuro è stata un autentico successo ed ha regalato al pubblico un'immagine completamente differente dell'Uomo Pipistrello. Nolan, intervenuto al BAFTA: A Life In Pictures, ha avuto modo di parlare dell'evoluzione dei cinecomic affrontando un tema piuttosto particolare: il tempo. Queste le sue parole: "Ai registi il tempo non è più concesso. E' un lusso e un privilegio. Penso che sia stata l'ultima volta che qualcuno abbia detto ad uno studio di produzione "potrei farne un altro ma tra quattro anni". C'è molta pressione sulla data di rilascio. Noi abbiamo avuto questo privilegio sia come persone che come sceneggiatori che come persone".



La Warner Bros. dopo il Batman di Nolan ha portato nelle sale una nuova versione di Bruce Wayne interpretata da Ben Affleck.

Nolan lo scorso agosto è sbarcato al cinema con Dunkirk, suo ultimo progetto cinematografico. Al momento il regista non ha comunicato quale film lo attende all'orizzonte.