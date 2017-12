Pedro Pascal reciterà in If Beale Street Could Talk

News





05/12/2017 |

Pedro Pascal, una delle star presenti all'interno della famosissima serie tv HBO Il Trono di Spade, è entrato a far parte del cast di If Beale Street Could Talk diretto da Barry Jenkins. La pellicola è l'adattamento del romanzo di James Baldwin, conosciuto in Italia con il nome Se la strada potesse parlare.



Ambientata negli anni settanta ad Harlem, la storia racconta di una giovane coppia, Fonny e Tish, che improvvisamente sarà catapultata all'interno di un incubo. Fonny, infatti, è accusato di stupro, e Tish, che è incinta del loro bambino, farà di tutto per trovare le prove che dimostreranno l'innocenza del marito.

Pascal lavorerà all'interno di un cast che comprende Stephan James, Colman Domingo, Brian Tyree Henry e Regina King.



Annapurna Pictures finanzierà e produrrà l'adattamento con la Moonlight.