Blake Lively si fa male sul set di The Rhythm Section: sospese le riprese

05/12/2017 |

La produzione di The Rhythm Section è stata momentaneamente sospesa a causa di un infortunio sul set di Blake Lively. L'attrice è la protagonista della pellicola diretta da Reed Morano.



Questa la nota ufficiale:



La Paramount, Global Road e i produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli confermano che le riprese di The Rhythm Section sono state temporaneamente sospese a causa di un infortunio subito alla mano da Blake Lively durante le riprese di una sequenza d'azione. La produzione ripartirà il più presto possibile.

The Rhythm Section, le cui riprese sono attualmente in corso a Dublino, è l'adattamento della serie di romanzi di Mark Burnell dedicate al personaggio nato dalla sua penna: Stephanie Patrick. La Lively è la protagonista, una donna in preda alla depressione dopo la morte della sua famiglia a causa di un incidente aereo. Quando scoprirà che dietro questo incidente si nascondono alcuni criminali proverà a vendicarsi trasformandosi in uno spietato assassino.



Nella pellicola recita anche Jude Law.