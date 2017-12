Quentin Tarantino è entrato nell'universo di Star Trek

News





05/12/2017

Quentin Tarantino, alle prese con il suo nuovo film che uscirà nel 2019, entrerà presto all'interno dell'universo di Star Trek. Il regista, infatti, collaborerà con J.J. Abrams per la creazione di una nuova squadra di sceneggiatori pronti a mettere nero su bianco le sceneggiature dei prossimi film. Tarantino potrebbe dirigere anche una delle pellicole.



Abrams nel 2009 ha portato nelle sale il reboot cinematografico di Star Trek prima di entrare a far parte della galassia di Guerre Stellari. Il regista ha infatti diretto Star Wars - Il risveglio della Forza e presto inizierà a dirigere Star Wars: Episode IX.



Al momento la Paramount Pictures non ha rilasciato commenti in merito al nuovo franchise di Star Trek.