Antlers: Guillermo del Toro sarà il produttore dell'horror movie scritto da Henry Chaisson

05/12/2017 |

La Fox Searchlight ha acquisito i diritti del thriller sovrannaturale Antlers scritto da Henry Chaisson e da Nick Antosca (produttore e scrittore della serie tv Channel Zero). Antlers segue la storia di un'insegnante che proverà ad aiutare un ragazzo in difficoltà solo per scoprire che lo stesso nasconde un terrificante segreto.



Guillermo del Toro sarà il produttore con David S. Goyer e Kevin Turen.



Guillermo del Toro ha recentemente diretto La Forma dell'Acqua - The Shape of Water, opera cinematografica dark sci-fi uscita nelle sale lo scorso 1° Dicembre.



Antlers non ha ancora una data d'uscita.