Star Wars: Gli Ultimi Jedi: lo spot Scegli il tuo cammino

05/12/2017 |

A poco più di una settimana di distanza dall'arrivo in Italia di Star Wars: Gli Ultimi Jedi dal canale ufficiale del film ecco il nuovo spot Scegli il tuo cammino. Il nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari uscirà nel nostro Paese a partire dal prossimo 13 Dicembre. Regista del film è Rian Johnson che ha diretto un cast stellare che comprende Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega e Gwendoline Christie. Accanto a queste star troveremo anche Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.



Johnson si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura della pellicola prodotta da Kathleen Kennedy e Ram Bergman. J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.



Vi lasciamo allo spot!



Sinossi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi:

La saga degli Skywalker prosegue nel lungometraggio Lucasfilm Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in cui gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato.