Ben Is Back: Courtney B. Vance reciterà nel film

06/12/2017 |

Courtney B. Vance è entrato a far parte del cast di Ben Is Back. L'attore lavorerà accanto ai protagonisti Julia Roberts, Lucas Hedges e Kathryn Newton.



Ben Is Back racconta la storia di un affascinante ma turbato ragazzo (interpretato da Hedges) che torna a casa dalla sua famiglia il giorno della Vigilia di Natale. Dopo averlo accolto con diffidenza, la madre si accorgerà che suo figlio è ancora in pericolo. Durante le 24 ore che potrebbero cambiare le loro vite per sempre, la donna dovrà fare tutto quello che è in suo potere per evitare la distruzione della sua famiglia.



La Color Force e la Black Bear Pictures si occuperanno della produzione del film le cui riprese partiranno la prossima settimana.



Vance interpreterà il marito della donna e il patrigno del protagonista.