Kurt Russell reciterà nella commedia horror The Babysitter

News





06/12/2017 |

Kurt Russell è entrato a far parte del cast del nuovo film natalizio che sarà prodotto da Netflix. La pellicola è ancora senza titolo ufficiale e vedrà recitare al suo interno anche Judah Lewis, attore presente nella commedia-horror The Babysitter, e Darby Camp, che ultimamente ha lavorato alla serie Big Little Lies.



La storia racconta di due fratelli che proveranno a dimostrare l'esistenza di Babbo Natale cercando di riprenderlo con una videocamera. Quando, in maniera del tutto accidentale, faranno precipitare la sua slitta in quel di Chicago, i due proveranno a riparare il danno nel tentativo di salvare il Natale. Russell reciterà in uno degli aiutanti di Babbo Natale.



Chris Columbus sarà il produttore mentre Clay Kaytis si occuperà della regia. Matt Lieberman ha scritto la sceneggiatura.



L'uscita è prevista per il 2018.