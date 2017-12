James Bond: Hugh Jackman ha rifiutato di interpretare la spia più famosa al mondo

News





06/12/2017 |

Come sarebbe stato Hugh Jackman nei panni di James Bond? Probabilmente questa domanda non avrà mai una risposta anche perché difficilmente l'attore deciderà di calarsi all'interno dello smoking della spia 007 dopo aver rifiutato già una volta la parte. Nel corso di un'intervista, infatti, Jackman ha svelato un particolare della sua carriera cinematografica molto interessante: "Poco prima di girare X-Men 2 mi ha contattato il mio agente e mi ha chiesto se ero interessato a recitare nella parte di James Bond. In quel periodo, però, pensavo che le sceneggiature di 007 fossero folli e veramente poco credibili".



Dunque l'attore ha scelto di proseguire la sua incredibile carriera vestendo per più e più volte i panni di uno dei personaggi Marvel più amati di sempre, ovvero quel Wolverine che abbiamo visto recentemente al cinema all'interno del film Logan - The Wolverine.