La Forma dell'Acqua - The Shape of Water la clip Weakness In Character

07/12/2017 |

E' uscito in anteprima in alcune sale americane La Forma dell'Acqua - The Shape of Water, il nuovo lavoro dark tutto sci-fi di Guillermo del Toro. Il film, ambientato durante il periodo della Guerra Fredda, racconta la storia di una donna di nome Elisa, intrappolata in una vita silenziosa e solitaria all’interno di un laboratorio di sicurezza del Governo, che insieme alla sua collega Zelda scoprirà un esperimento segreto che cambierà la loro vita per sempre.



La parte della protagonita è affidata a Sally Hawkins, affiancata da Michael Shannon, Doug Jones, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer.



La Forma dell'Acqua - The Shape Of Water è prodotto da Guillermo del Toro e J. Miles Dale. Non è stato ancora annunciato quando il film arriverà in Italia.



L'uscita in tutti i cinema americani di La Forma dell'Acqua - The Shape of Water è è prevista per il 22 Dicembre. Vi mostriamo la clip interazionale, rilasciata dalla 20th Century Fox, Weakness In Character.