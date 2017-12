Vi Presento Christopher Robin: il nuovo trailer italiano!

News





07/12/2017

E' finalmente disponibile, tramite il canale ufficiale della 20th Century Fox, il trailer ufficiale italiano di Vi Presento Christopher Robin. La pellicola ci permette di entrare all'interno della vita dello scrittore A.A. Milne ed esplorerà il rapporto tra lui e suo figlio Christopher, colui che ha ispirato l'autore nella creazione del magico mondo di Winnie the Pooh.



Vi Presento Christopher Robin è diretto da Simon Curtis e vede recitare al suo interno Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Kelly Macdonald, Phoebe Waller-Bridge, Geraldine Somerville e Nico Mirallegro. Nella parte di Christopher troveremo due attori: Will Tilston e Alex Lawther.



La sceneggiatura di Addio Christopher Robin è stata scritta da Frank Cottrell Boyce e Simon Vaughan.



L'arrivo in Italia è previsto per il 3 Gennaio.



Vi lasciamo al trailer ufficiale del film.