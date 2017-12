Jurassic World - Il Regno Distrutto: la featurette in italiano Prime Immagini

News





07/12/2017 |

La Universal Pictures ha rilasciato la prima featurette in italiano di Jurassic World - Il Regno Distrutto, il sequel di Jurassic World. La clip è molto interessante e ci trascina letteralmente sul set del film, mostrandoci in anteprima anche alcune immagini.

Nella nuova opera cinematografica diretta da J.A. Bayona vedremo tornare come protagonisti Owen Grady e Claire Dearing, i due personaggi interpretati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.



Il cast della pellicola, oltre alla Howard e a Pratt, vede al suo interno anche B.D. Wong, Jeff Goldblum, Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine, Geraldine Chaplin e James Cromwell.

Bayona ha lavorato su una sceneggiatura scritta da lui stesso con Derek Connolly.



Frank Marshall e Pat Crowley sono i produttori con Steven Spielberg, Trevorrow e Belén Atienza.



L’uscita è fissata per il 7 Giugno 2018.