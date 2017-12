Kingsman: Il Cerchio dOro: lo spot annuncia l'uscita della versione digitale

News





08/12/2017 |

Già disponibile nel suo formato Digitale, Kingsman: Il Cerchio d’Oro uscirà a partire dal 12 Dicembre in Blu-ray e DVD. La pellicola è il sequel di Kingsman: Secret Service ed è diretta da Matthew Vaughn, già regista del primo film. In questo capitolo da collezionare troviamo nella parte di Harry e Gary nuovamente Taron Egerton e Colin Firth, affiancati da Julianne Moore, Mark Strong, Halle Berry, Channing Tatum, Pedro Pascal, Jeff Bridges, Sir Elton John, Vinnie Jones ed Edward Holcroft.



Il film, adattamento del famoso comic book di Mark Millar & Dave Gibbons, vede i due agenti segreti inglesi pronti a fare squadra con un'organizzazione di spie americana a loro sconosciuta.



Vaughn ha lavorato anche alla sceneggiatura con Jane Goldman.



Sotto la sinossi trovate il nuovo spot.



Sinossi di Kingsman: Il Cerchio d’Oro:

Kingsman: Secret Service ci ha fatto conoscere il mondo dei Kingsman – un’agenzia di intelligence internazionale e indipendente, ai massimi livelli di discrezione, il cui obiettivo primario è garantire la sicurezza nel mondo. In Kingsman: Il Cerchio d’oro i nostri eroi si trovano a dover fronteggiare una nuova sfida. Quando il loro quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, la loro missione li porta a scoprire un’organizzazione di spie alleata, basata negli Stati Uniti, chiamata Statesman e precedente alla formazione dei Kingsmen. In una nuova avventura che testerà la forza e l’arguzia degli agenti ai limiti estremi, queste due organizzazioni d’elite si uniranno per combattere contro il nemico comune per salvare il mondo… una cosa che ormai sta diventando un’abitudine per Eggsy!