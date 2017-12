News





09/12/2017 |

Il primo trailer italiano di Alita: Angelo della Battaglia è in rete grazie alla 20th Century Fox. L'adattamento cinematografico del manga di Yukito Kishiro è diretto da Robert Rodriguez (Sin City: Una Donna per cui Uccidere e Machete Kills) che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da James Cameron e Laeta Kalogridis.



Nei panni della protagonista Alita troviamo Rosa Salazar. Il cast principale comprende anche Jennifer Connelly, Eiza González, Michelle Rodriguez, Christoph Waltz, Jackie Earle Haley e Ed Skrein.



La storia è ambientata nel 26° secolo e segue le vicende di un cyborg senza memoria pronto ad unirsi alle forze del bene per dare la caccia ai criminali.



Jon Landau e James Cameron sono i produttori.