Chad e Carey Hayes lavoreranno con la Sony per un nuovo horror movie

09/12/2017 |

I fratelli Hayes, i due sceneggiatori che hanno curato la storia di horror di successo come il franchise The Conjuring, lavoreranno con il produttore Joel Silver per un nuovo horror movie. I dettagli circa la trama non sono stati rivelati. Sappiamo che sarà la Sony, tramite Palak Patel della Columbia Pictures, a supervisionare e sviluppare il progetto.



Chad e Carey Hayes, che da tempo lavorano alle sceneggiature di pellicole horror, dopo I Segni del Male, hanno iniziato la collaborazione con James Wan per quanto riguarda L'Evocazione - The Conjuring e The Conjuring - Il Caso Enfield. Recentemente hanno scritto la storia di The Crucifixion, film di Xavier Gens uscito lo scorso ottobre negli Usa.



I due fratelli sono stati anche ingaggiati per completare la sceneggiatura di Journey to the Center of the Earth 4 e Journey 3: From the Earth to the Moon, con quest'ultimo che sarà diretto da Brad Peyton.