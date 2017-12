Pet Sematary uscirà nel 2019!

News





La Paramount Pictures ha annunciato che Pet Sematary uscirà nelle sale cinematografiche americane a partire dal 19 Aprile 2019. Il remake del film del 1989, conosciuto in Italia con il nome Cimitero Vivente, sarà interamente basato sul famoso romanzo horror di Stephen King rilasciato nel 1983.



La regia sarà di Kevin Kolsch e Dennis Widmyer, i due registi che hanno lavorato in passato a Starry Eyes. Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian sono invece i produttori mentre Alexandra Loewy sarà la produttrice esecutiva. La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Buhler e David Kajganich.



La prima e unica versione di Cimitero Vivente, uscita in Italia nel 1989, fu diretta da Mary Lambert.



Sinossi del romanzo:

In una limpida giornata di fine estate, la famiglia Creed si trasferisce in un tranquillo sobborgo residenziale di una cittadina del Maine. Non lontano dalla loro casa, al centro di una radura, sorge Pet Sematary, il cimitero dei cuccioli, un luogo dove i ragazzi del circondariato, secondo un'antica consuetudine, usano seppellire i propri animaletti. Ma ben presto la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti e dall'improvviso ridestarsi di forze oscure e malefiche.